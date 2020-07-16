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16.07.2020 - 00:54 | | AA

Emine Erdoğan'dan fotoğraflı 15 Temmuz paylaşımı: Onur duydum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini andı.

Emine Erdoğan'dan fotoğraflı 15 Temmuz paylaşımı: Onur duydum

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanı hainlere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin aileleriyle buluşmaktan büyük onur duydum. Türkiye'yi yenilmez kılan harçta, şehitlerimizin kanının olduğunu ve bunun hepimiz için hassasiyetle taşınacak ağır bir sorumluluk olduğunu unutmamalıyız. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda bir şehit çocuğunun da bulunduğu fotoğrafa yer verdi.

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