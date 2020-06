Erdoğan sınava girecek gençlere moral verdi: Gerekli tüm tedbirler alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Erdoğan, YKS’ye girecek bir grup öğrenciyle video konferans aracılığıyla buluştu. Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, sınav tarihinin önce ertelenip ardından öne çekilmesiyle ilgili soru üzerine “Koronavirüs ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. ÖSYM ve YÖK salgının tüm hızıyla devam ettiği dönemde tedbir amacıyla yeni bir sınav tarihi belirledi. Dünyanın ve ülkemizin önündeki belirsizlikler sebebiyle her alanda olduğu gibi sınav tarihlerinde de bu tarz tedbirli davranışlar kaçınılmaz bir durumdu. Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir” dedi.

‘Hassas çalışma’

Erdoğan şöyle devam etti: “11 Mayıs’tan itibaren normalleşme takvimini açıklamaya başladık. Sınav tarihleri konusunda da hassas bir çalışma yürüttük. Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK’te yapılan hazırlıklar yanında, pedagoglar, öğrenciler ve veliler birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha doğru, daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı. Sınav tarihi ilk açıklanan tarihe en yakın zaman olan 27 ve 28 Haziran olarak belirlendi. Böylece yıllardır zaten ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerimizin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi. Sınavdan sorumlu olunacak konuların azaltılmasından sınav süresinin uzatılmasına kadar gençlerimize pek çok ilave avantaj sağladık. İkinci aşama sınavdaki baraj puanlarını düşürerek, daha çok gencimizin cazip bölümlere girebilmesini temin ettik.”

‘Tam spekülasyon’

“Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi, tamamıyla spekülasyondur” diyen Erdoğan “Gençlerimizin geleceğinin böylesine basit bir tercihe kurban edileceğinin düşünülmesi dahi sağlıksız bir zihniyetin ifadesidir. Her birini kendi evlatlarımla eş gördüğüm tüm öğrencilerimize, gençlerimize sınavda başarılar diliyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum” dedi. Erdoğan, “Salgın sürecini en şeffaf yürüten ülkelerden biriyiz. El ele, kol kola etkinlikler bize ciddi endişe veriyor. Bu konuda gelin maske, mesafe ve temizlik kuralını hep birlikte uygulayalım” çağrısında bulundu. Erdoğan, sosyal medya kullanımına ilişkin şu mesajları verdi: “Buradaki asıl mesele sosyal medyanın ve internet platformlarının her türlü yalanın, iftiranın, sapkınlığın serbestçe dolaşabildiği bir mecra haline getirilmesidir. Gençlerimiz başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak devlet başkanı olarak görevimdir. Bu konuda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz. Milletimizi sadece içeriğiyle zengin değil, aynı zamanda güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız.”

Türküye eşlik etti

Sohbetin sonunda tüm öğrencilere sınavda başarı dileyen Erdoğan, Diyarbakır’dan yayına katılan Ozan Ferhat Aktaş ve arkadaşlarının saz ve gitar eşliğinde seslendirdiği ‘Fincanın Etrafı Yeşil’ türküsüne eşlik etti.

Miçotakis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı. Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı.

Bayram hediyesi

Erdoğan, dün ayrıca Balıkesir Dursunbey’de kaza sonucu koyunlarını kaybeden Ali Rıza Çelikel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Aileye 16 koyun hediye eden Erdoğan, “Koyunlarınız hayırlı ve bereketli olsun. Ailenin ihtiyaçlarına inşallah yardımcı olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun” dedi. Erdoğan, Çelikel’in eşiyle de görüşerek, “Bu devlet oldukça her zaman sizlerin yanınızdayız. Elimizden ne gelirse yapacağız. Biz sizin emrinizdeyiz. Hiç unutmayın” dedi.