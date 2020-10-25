MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Erdoğan’dan 100. yıl kutlamaları genelgesi
ABONE OL
25.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan’dan 100. yıl kutlamaları genelgesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılacak kutlamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Erdoğan’dan 100. yıl kutlamaları genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, “Kurtuluş mücadelemizin köklü hatırasını yaşatmak üzere Cumhuriyetimizin 100. yılı ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışı temsilciliklerimizde büyük bir coşkuyla kutlanacaktır” ifadesine yer verildi. Genelgeye göre 100. yıl kutlamaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülecek. Kutlama ve etkinliklerde kullanılacak her türlü proje dokümanı, logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, İletişim Başkanlığı’nca oluşturulacak web sitesinde (www.yuzuncuyil.gov.tr) yayımlanacak.

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştıOsmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oruç Reis için yeni Navtex

Oruç Reis için yeni Navtex

MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Protez gözle kendine güveni yenilendi

Protez gözle kendine güveni yenilendi

Sıradaki Haber