Erdoğan’dan Akıncı’ya sert tepki: Çok talihsiz bir beyanda bulundu

Toplantıda, İdlib’de yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, MKYK üyelerine son 2 haftada 13 şehit verildiğini hatırlatıp, Türkiye’nin Adana Mutabakatı’nın gereği olarak Suriye’de olduğunu söyledi. Rejimin doğrudan saldırılarıyla Türkiye açısından Suriye’de yeni bir dönemin başladığını ifade eden Erdoğan, 29 Şubat’a kadar gelişmelerin takip edileceğini, ardından gereken adımların atılacağını bildirdi. Rusya ile yapılan son görüşmelerde alınmış bir karar olmadığına işaret eden Erdoğan, “Rusya ile mutabakat halinde işleri yürütmeye devam edeceğiz. Biz Soçi Mutabakatı’nın sürmesinden yanayız ancak imzaladığımız mutabakatları ihlâl eden hiçbir adıma da müsaade etmeyiz. Rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini bekliyoruz. Bu zaten Soçi’nin gereği. Çekilmezse, kendi göbeğimizi kendimizi keseceğiz, Barış Pınarı bölgesinde başlattığımız harekatı sürdürmekte tereddüt etmeyeceğiz” dedi. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, ekonomik gelişmelerle ilgili sunum yaptığı, Erdoğan’ın “Bu yılın 3. çeyreğinde ekonomide iyileşmeyi göreceğiz” dediği öğrenildi.