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16.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan’dan Aliyev’e ‘Bakü’nün kurtuluş yıl dönümü’ telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek Bakü’nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan’dan Aliyev’e ‘Bakü’nün kurtuluş yıl dönümü’ telefonu

Erdoğan görüşmede, 102 yıl önce Anadolu’dan kardeş Azerbaycan’ın yardımına koşan Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycan Milli Ordusu ile omuz omuza vererek tarihi bir zafere imza attığını belirterek, mücadelenin bütün şehitlerini ve kahramanlarını rahmet ve hürmetle andı. Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan’ın, “Bakü’nün kurtuluşunda görüldüğü gibi, mevcudiyetlerine ve hayati menfaatlerine yönelik tehditler ve saldırılar karşısında ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın tüm dünyaya hem bir örnek hem de bir mesaj” olduğunu vurguladı. Dün olduğu gibi bugün de “İki devlet, tek millet” anlayışıyla bütün alanlarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini derinleştirme ve iş birliğini güçlendirme kararlılığını yineleyen Erdoğan, Türkiye’nin her zaman güçlü bir destekle Azerbaycan’ın yanında olacağını kaydetti. Erdoğan, Bakü’nün kurtuluş yıl dönümünde Türkiye’nin Azerbaycan ile aynı coşku ve gururu yaşadığını söyleyerek Azerbaycan halkına selamlarını iletti.

Conte ve Borisov ile görüştü

Erdoğan, dün ayrıca Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ayrı ayrı telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meselelerin değerlendirildiği görüşmelerde; Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de ele alındı.

 

Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldıGaziantep'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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