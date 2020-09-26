Erdoğan’dan ‘Dil Bayramı’ mesajı: Sosyal medyada dilimize hassasiyet gösterilmeli

Erdoğan mesajında “Dünyanın en kadim ve yaygın dillerinden biri olan Türkçe, bugün geniş bir coğrafyada farklı lehçe ve ağızlarla kıymetini, zenginliğini ve ayrıcalığını ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı. “Türk milleti olarak binlerce yıllık yazılı kültür geçmişimizi, kesintisiz devlet geleneğimizi ve âlemşümul medeniyet birikimimizi aynı zamanda dilimiz Türkçeye borçluyuz” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Kültür ve medeniyetin köşe taşı olan dil, hiç kuşkusuz bir milletin kimliğinin ve karakterinin en belirleyici unsurudur. Dolayısıyla dilini kaybeden bir toplumun diğer değerlerini koruması çok zordur.” Dilin, bir toplumun geçmişiyle bağ kurup geleceğe yürümesinin en önemli vasıtası olduğunun bilinciyle, Türkçeyi hayatın her alanında bütün derinliği ve zenginliği ile yaşatmak gerektiğini kaydeden Erdoğan “Günlük yaşamdan sosyal medya mecralarına, her alanda Türkçenin doğru ve güzel kullanımına hassasiyet gösterilmesi, devraldığımız zengin dil mirasını gelecek nesillere aktarmanın en önemli adımı olacaktır. Türkiye ile birlikte Avrupa’dan Asya’nın derinliklerine kadar geniş bir coğrafyada konuşulan Türk dilinin önemi her geçen gün daha iyi idrak edilmektedir. Dilimizin zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz.”



