Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler: Sende yüz var mı ya?

Erdoğan, AK Parti’nin Ankara 7. Olağan İl Kongresi’nde özetle şöyle dedi:

SAĞLIĞI RİSKE ATMIYORUZ: Bugünkü kongrelerimizle birlikte 72 il kongremizi tamamlamış oluyoruz. 24 Şubat’ta İstanbul İl Kongresi’yle bu işi sona erdireceğiz. Ardından mart sonunda gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Büyük Kongremize yoğunlaşacağız. Her ne kadar koronavirüs sebebiyle kongrelerimizi arzu ettiğimiz şekilde yapamasak da coşkumuzda hiçbir eksiklik yaşanmıyor. İnsanımızın sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz.

TRİBÜNDEN SEYRET: Biz, bu yolda gözlerini kırpmadan şehadete koşan yiğitlerin fedakârlığıyla; dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle; 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri’nin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır Anneleri’nin feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak ‘Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı’dır’ diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün ya. Sende yüz var mı ya? Sen nasıl oluyor da 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere ‘Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı’dır’ diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Ya sen bunlara layık değilsin. Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanı’na fatura kesmeye kalkıyorsun. Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsin. Ama biz teröristlere karşı Gara’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret.

BİR GÜN ‘TERÖRİST’ DE: İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar, bize insanlıktan bahsedemez. Bay Kemal şu teröristlere bir gün ‘terörist’ de be. Diyemez. Niye? Onlarla ortak... Kılıçdaroğlu ve şürekâsı bilsin ki, baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek, tam bağımsız Türkiye idealiyle çıktık... Ya sen önce teşkilatlarındaki DHKP-C’lileri temizle ey Kılıçdaroğlu.

SELO’YU SAVUNUYOR: Bay Kemal şu anda Almanya’ya kaçmış olan (Can) Dündar’ı savunuyor; onun arkasında duruyor. Selo’yu savunuyor ve bunların suçlu olmadığına hükmediyor. Bizim teröristleri savunmak diye bir derdimiz olamaz. Biz siyaseti sırça köşklerde değil, milletin arasında yapacağız.