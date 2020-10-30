MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür mesajı
ABONE OL
30.10.2020 - 21:27 | | AA

Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'ndeki depremin ardından telefonla görüştüğü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'ndeki depremle ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'da paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mesajını alıntılayarak İngilizce yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başbakan, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, ben de tüm Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye de Yunanistan'a her türlü yardım için hazırdır. Zor zamanlarda iki komşunun dayanışma göstermesi bu hayattaki birçok şeyden daha değerlidir."

Miçotakis Twitter'daki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülkeyi de sarsan depremde can kayıplarından ötürü başsağlığı dilediğini belirterek, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." ifadelerini kullanmıştı.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş deprem açıklaması
    Vatandaş deprem anını böyle kaydettiŞantiyede çalışan vatandaş deprem anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de deprem nedeniyle bir hastanenin yataklı servisleri tahliye edildi

    İzmir'de deprem nedeniyle bir hastanenin yataklı servisleri tahliye edildi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    30 Ekim koronavirüs tablosunu Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

    30 Ekim koronavirüs tablosunu Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

    Sıradaki Haber