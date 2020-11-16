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16.11.2020 - 16:05 | | AA

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Çankırı'da esnafı ziyaret etti

Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Çankırı'ya gelen eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Çankırı'da Atatürk Bulvarı'nda esnafı ve vatandaşları selamladı.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Çankırı'da esnafı ziyaret etti

İnce, ziyaretleri sonrası gazetecilere, Memleket Hareketi olarak Türkiye'yi gezmeye, dert dinlemeye devam ettiklerini söyledi.

Ziyaretlerinde 47'nci il olan Çankırı'ya geldiklerini belirten İnce, "Bugün burada insanlarımızı dinliyoruz." dedi.

Hükümete ve muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan İnce, "Türkiye zor bir kış geçirecek. Biz Memleket Hareketi olarak bu iktidara da bu muhalefet yapısına da karşıyız. Böyle bir ortamda muhalefetin oyu artmıyorsa, bu iktidarın yanında bu muhalefeti de göndermek lazım. Memleketi karış karış gezmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin CHP'nin ekonomi otobüsü hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine İnce, şunları kaydetti:

"Güzel, doğru yoldalar. Genel Merkez binasından çıktılar iki buçuk sene sonra. Doğru yoldalar da sadece CHP'li belediyelerin olduğu deniz kenarlarından çıkıp, biraz Çankırı'ya Kırşehir'e Nevşehir'e Hakkari'ye, CHP'li belediyelerin olduğu yerden çıkıp memleketin dört bir köşesini gezmeyi denerlerse daha iyi yaparlar."

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Çankırıda esnafı ziyaret etti

İnce, 4 partinin anayasa taslağı için görüştüğü iddialarına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu iddia değil, gerçek bir şey. Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem cumhurbaşkanı adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden. Ama çelişkili açıklamalar yapmak, bir 'yaptık' bir 'yapmadık' demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Muhalefetin umut olabilmesi için tutarlı, ilkeli bir politika uygulaması gerekir. Tutarlı olursa, ilkeli olursa ses getirir, umut olur. Onun için biz umut olma yolunda milletin dertlerini dinlemeye devam edeceğiz."

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