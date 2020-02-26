Eski Kara Kuvvetleri Komutanı vefat etti

Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



1992’de Orgeneral rütbesi alan Köksal, Ege Ordusu Komutanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı’nı üstlendi. 26 Ağustos 1996’da atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan, 1 Eylül 1997’de emekliye ayrıldı. 2012’de 28 Şubat soruşturmasında göz altına alınarak tutuklanan Köksal, Eylül 2013’te tahliye edilip tutuksuz yargılandı. Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanık arasında yer alıyordu. Mahkeme, Köksal’ın da arasında bulunduğu sanıkları, yaşları ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak adli kontrol şartı ile serbest bırakmış, rütbelerinin de sökülmesine hükmetmişti.



13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada savcı mütaalasında, Köksal’ın eski Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga’ya, Aktulga’nın da sanıklardan Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı İzzettin İyigün’e verdiği emirle Sincan’da tankların yürütüldüğü belirtilmişti. Suçlamaları reddeden Köksal, “TSK illegal bir iş yapmaz, şartlar gerektiğinde gereken şeyleri yapar. İllegal iş yapacak bir ihtiyaç da yoktu” savunması yapmıştı.