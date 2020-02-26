MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Eski Kara Kuvvetleri Komutanı vefat etti
ABONE OL
26.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı vefat etti

28 Şubat sürecinde Kara Kuvvetleri Komutanı olan Hikmet Köksal İstanbul’da 88 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı vefat etti

Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

1992’de Orgeneral rütbesi alan Köksal, Ege Ordusu Komutanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı’nı üstlendi. 26 Ağustos 1996’da atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan, 1 Eylül 1997’de emekliye ayrıldı. 2012’de 28 Şubat soruşturmasında göz altına alınarak tutuklanan Köksal, Eylül 2013’te tahliye edilip tutuksuz yargılandı. Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanık arasında yer alıyordu. Mahkeme, Köksal’ın da arasında bulunduğu sanıkları, yaşları ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak adli kontrol şartı ile serbest bırakmış, rütbelerinin de sökülmesine hükmetmişti.

13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada savcı mütaalasında, Köksal’ın eski Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga’ya, Aktulga’nın da sanıklardan Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı İzzettin İyigün’e verdiği emirle Sincan’da tankların yürütüldüğü belirtilmişti. Suçlamaları reddeden Köksal, “TSK illegal bir iş yapmaz, şartlar gerektiğinde gereken şeyleri yapar. İllegal iş yapacak bir ihtiyaç da yoktu” savunması yapmıştı. 

Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber