Esnafa 50 bin TL hibe verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminde mağdur olan esnafa, 50 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantının ardından konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

UMUDUMUZU KAYBETMEYECEĞİZ: İzmir’de 30 Ekim günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Egemizin bu güzel şehrindeki insanlarla birlikte 83 milyonun tamamını yüreğinden vurmuştur. Deprem anının hemen ardından devletimiz tüm imkanları ve ekipleri ile İzmirli kardeşlerimizin imdadına koşmuştur. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz.

BİN KİŞİLİK KONTEYNER KENT: İlgili tüm kurumlarımız imkanlarını depremzedeler için seferber etmiştir. Evleri hasar gören veya evlerine girmek istemeyen depremzedeler için 2 bin 700 çadır kurulmuş, yeteri kadar battaniye ve diğer ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir. Bayraklı’da 1000 adetten oluşan bir konteyner kent kurmaya bugün itibarıyla başladık. Burayı, 20 gün içinde kullanıma hazır hale getiriyoruz. Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. Aynı şekilde evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira taşınma yardımı veriyoruz. Kurumlarımıza bu tür hibe çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir.

1 YIL ERTELEME: İş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, sular altında kalan esnafımıza TESKOMB vasıtasıyla 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Ayrıca depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın TESKOMB aracılığıyla Halkbank’tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri de faizsiz olarak 1 yıl süreyle ertelendi.

1 AY İÇİNDE BAŞLANACAK: Yapılan tespitlere göre İzmir’de çeşitli derecelerde hasarlı ve yıkılmış 530’a yakın Manisa’da ise 16 bina bulunuyor. Binalara hasar derecelerine göre gereken işlemler süratle yapılmaktadır. Deprem konutlarının inşasına bir ay içinde başlamayı planlıyoruz. Hastanelerimiz başta olmak üzere tüm kamu binalarında bazı az hasar tespitleri dışında herhangi bir sıkıntı olmadığı görülmüştür.

670 BİN BİNADA YIKIM: Kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan imar inşaat standartlarını yükselterek, denetimleri sıklaştırarak, insanlarımızı bilinçlendirerek binalarımızı sağlama almak mecburiyetindeyiz. Bugüne kadar riskli yapı olarak belirlediğimiz ve yenileme kararı aldığımız 688 bin adet konut ve iş yerinden 670 bininin tahliye ve yıkım işlemini tamamladık.

1.5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ YAPILACAK: Önümüzdeki 5 yıllık dönemde acil olarak 1.5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz. Hiç şüphesiz bu sadece devletin konut üretimiyle çözülebilecek bir sorun değildir. Vatandaşlarımızdan kendi oturdukları binaların depreme dayanıklılığı ve gerekiyorsa dönüştürülmesi konusunda daha fazla gayret bekliyoruz. Tek bir kardeşimizin canının ve malının zarar görmemesi için imkanlar dahilinde yapılabilecek her şeyi süratle neticelendirmekte kararlıyız. Bu süreçte bizi en çok üzen birliğe, beraberliğe, kardeşliğe dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde yalan ve provokatif haberlerle gündemi zehirlemeye çalışanların ortaya çıkmasıdır.

MİLLETE ZULÜMDÜR: (Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirileri) Kızılay’ın deprem bölgesinde olmadığından bizim İzmir’e geldiğimizde müzikle karşılandığımıza, depremzedelere çadır verilmediğinden sosyal medyadaki provokasyonlara kadar pek çok yalan tedavüle sokuluyor. Kimi siyasi parti yöneticilerinin de bu oyunun içinde yer alması yalanların ve iftiraların yayılmasına hizmet etmesi hatta onun kaynağı olması çok daha üzüntü vericidir. Daha bu sabah bir evladımızı yıkıntılar altından canlı olarak çıkarmanın sevincini yaşadığımız bir günde enkazların hala kaldırılmadığından şikayetçi olacak kadar cahil, izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür. İzmir milletvekilisin; acaba İzmir’de kaç gün kaldın? 5 gündür hala enkaz kalkmadı diyorsun, ne kadar kaldın acaba? Neredeyse kabinemizin tamamı oradaydı. Kriz merkezinde ben neredeyse tüm kabinemle toplantı yaptım. Biz kabile yönetmiyoruz, biz Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetiyoruz. İzmir gibi böyle büyük bir şehirde büyük felaket oldu. Bu felakette biz A’dan Z’ye bütün imkanlarımızla seferber olduk. Bu seferberliğimiz son ana kadar devam edecek. Temenni ederdim ki ana muhalefetin başındaki bu zat arayıp da bize ne düşer bunu sorsun.

VİYANA SALDIRISINA KINAMA: İslam’a saldırı öyle bir noktaya geldi ki yaşanan en küçük bir hadiseyle birlikte önüne, arkasına bakılmadan hemen Müslümanlar hedef gösteriliyor. Şayet şiddet içeren bir hadisede zanlı Müslümansa derhal olaya terör saldırısı, zanlıya da terörist damgası vuruluyor. Ama zanlı başka inançtan biriyse ya polisiye vaka deyip geçiyorlar ya da failin akli dengesi sorgulanarak konunun üzeri örtülüyor. Viyana’da yaşanan kanlı saldırıyı samimiyetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Faili her kim olursa olsun, bu tarz saldırıların tasvibi asla mümkün değildir. Avusturya halkına geçmiş olsun dileklerimi ve taziyelerimi sunuyorum.

Saat 22.00’den sonra yasak

İSTANBUL’A ÖZEL UYARI: Koronavirüs salgınına karşı hala en büyük silahımız ‘TMM’ diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarıdır. Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde hızla ilerliyor. Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir ya da birden fazla aşıyı ülkemizde uygulayabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıları bahar aylarıyla vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Arzu ettiğimiz seviyeye gelene kadar kurallara riayet ederek kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımız yoktur. Özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet bekliyorum. Son haftalarda salgının bu şehirdeki artışının önüne ancak bu şekilde geçebiliriz.

DENETİM ARTACAK: Türkiye genelinde geçerli olacak şekilde şu hususlara paylaşmak istiyorum. Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek. Pazar yeri ve market gibi yoğun insan hareketliğinin olduğu yerlerdeki denetimler arttırılacak. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastaneyle, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzer tüm işyerinde hizmetler saat 22’de sona erecektir. Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını, ev ziyaretlerini yapmamalarını özellikle rica ediyorum.

YÜZ YÜZE EĞİTİM: Okullarımızdaki sınıfların bir kısmında yüz yüze eğitimin başlaması kararını kamuoyuyla paylaşmıştık. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumunu değerlendireceğiz.