CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle esnafa daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirterek, “Suriyelilere 40 milyar dolar harcadın, üstelik pandemi de yoktu. Esnafa ne verdin? 1 milyar dolar bile vermedi. Esnafa gelince ‘para yok’ diyor. Var efendim, para var” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, esnaf odaları temsilcileriyle yaptığı video konferans görüşmesinde özetle şu mesajları verdi:

ESNAFIN KİRASI ÖDENSİN: 256 bin dükkân kapandı. Dedik ki; ‘Dükkân sahibi olana bir şey yapmayalım ama kira ödeyen varsa onun kirasını Hazine ve Maliye Bakanlığı ödesin. 2 ayını, 3 ayını ödesin. Ama en azından, sosyal devlet zor günde esnafın yanındadır deyip, bu kira parasını ödesin’. Buradan ses çıkmadı, bu ciddi bir sorun. Esnafın yanında çalışan kişi... Dükkân kapandığı için bunlar da evine gidiyorsa dedik ki; ‘En azından bir aylık asgari ücret üzerinden para ödeyin. Kredi kartı, tüketici kredisi borcu varsa bunları faizsiz olarak üç ay erteleyin.’

AVM DE ESNAF DA OLSUN: Esnaf, devlete yük olmayan vergi mükelleflerinin en başında gelir. Gerekirse günün 24 saati, 12 saati, 8 saati çalışır, hizmet üretir. Bizim vatandaş olarak da ilk karşılaştığımız kişi, ilk alışveriş yaptığımız kişi mahallenin bakkalıdır. Dolayısıyla esnafla bizim ortak bir kültürümüz var bunun yaşaması lazım. Biz ‘AVM’ler hiç olmasın’ demiyoruz, AVM olsun ama esnafın da olması lazım.

SURİYELİLERE 40 MİLYAR: Suriyelilere 40 milyar dolar harcadın, üstelik pandemi de yoktu. Esnafa ne verdin? 1 milyar dolar verdin mi, onu bile vermedi. Esnafa gelirce ‘para yok’ diyor. Var efendim, para var. Sizin arabanız; otoyollardan, tünellerden, köprülerden geçer, dolar bazında para ödersiniz... Meclis kapalı ama milletvekilleri yüksek aylık almaya devam ediyorlar. Doğru mu? Doğru. Kardeşim adamın dükkanını kapatıyorsun, gelir elde edecek rızkını elinden alıyorsun. Evine gönderiyorsun, beş kuruş para vermiyorsun. Öbür tarafta parlamentoyu kapatıyorsun milletvekili aylık alacak oturduğu yerde. Bu adalet mi Allah aşkına yahu.

CHP, iki partiye de seçim desteği verecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, milli iradenin TBMM’de eksiksiz temsil edilebilmesi için DEVA ve Gelecek partilerine gereken her türlü yardımda bulunacaklarını söyledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, “Salgından çıkış sürecinde bir başıbozukluk, bir özensizlik dikkati çekmektedir” dedi. Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun pazartesi günü, “krizden çıkışın yol haritasına” dair önemli açıklamalar yapacağını kaydetti.

HDP’li bazı belediyelere kayyum atanmasına yönelik bir soru üzerine Öztrak, “Temel prensibimiz seçimle gelen seçimle gitmesidir. Mahkeme kararıyla kesinleşmiş suçlar yoksa görevden alınmaları doğru değildir” değerlendirmesini yaptı.