‘Esnafın kirasını devlet ödemeli’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dünyada meclisi kapalı olan sadece Türkiye. Hepsinde açık, bizde kapalı. Niye kapalı kardeşim? Vatandaşın derdi var, kanun çıkaralım” dedi.



Kılıçdaroğlu; İzmir, Kırşehir, Rize, Uşak, Kırklareli, Kars, Muş, Diyarbakır, Kilis, Sivas ve Manisa’nın esnaf odaları başkanları ile Kasaplar Federasyonu ve Ayakkabıcılar Federasyonu başkanları ile görüştü. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu, iş yerleri kapanan esnafın kirasının devlet tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Gelir elde etmeyen bir esnaf nasıl kirayı ödeyecek?” diye sordu.



‘Teklif vereceğiz’



Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Meclis açıldığıda kanun teklifi vereceğiz, 2020 için motorlu taşıtlar vergisi alınmasın. Kovid-19 dünyayı etkiliyor. Dünyada meclisi kapalı olan sadece Türkiye. Fransa, İngiltere, Güney Kore, Japonya, Papua Yeni Gine, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır... Hepsinde açık, bizde kapalı. Niye kapalı kardeşim? Vatandaşın derdi var, kanun çıkaralım. Parlamentonun bu konuda ortak hareket etmesi lazım.”



Önlem eleştirisi



Çay üreticilerinin sorunlarına da değinen Kılıçdaroğlu, “Türkiye İş Kurumu’nun geçici işçi istihdam ederek, parasını da ödeyerek çayı toplatabileceği” önerisini getirdiklerini ama hayata geçmediğini kaydetti.



Kılıçdaroğlu, alışveriş merkezleriyle ilgili sorunları da dinlediğini belirterek, “Çok AVM olmamalı doğru, isteyen istediği yere dükkan açmamalı. Bunun adı planlamadır. Bir sokakta bir berber olur, bir sokakta beş berber yaparsanız beşini de batırırsınız” dedi. Kılıçdaroğlu, esnafın, ülkenin çimentosu olduğunu, devlete yük değil katkı sağladığını söyleyerek, şunları kaydetti:



“Esnaf kardeşlerimin de siyaseti yakından izlemelerini, analiz etmelerini isterim. Korona sürecinde diğer ülkeler esnafa ne yaptı, biz ne yaptık? Halk Bankası’ndan kaç esnaf kredi kullandı? 1 milyon 700 bin esnafımız var, bunun 200 bini Halk Bankası’ndan kredi kullandı. Diğer bankalardan kredi alanlara bir şey olmadı. Önlem alıyorsanız bütün esnafı kucaklayan bir çerçeve içinde almak lazım.”