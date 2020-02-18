FETÖ iddiasına yanıt: Atina’da olduğum için imzalamadım

Şener’in dile getirdiği 2004 MGK’sının yapıldığı gün Atina Olimpiyatları için Atina’da olduğunu belirten Şahin, “Bulunsaydım imzalardım, niye imzalamayayım, imzadan kaçınayım? Hedef saptırmaya, prim yapmaya çalışıyorlar... Abdüllatif Bey, benim o günkü MGK toplantısına yurt dışında bulunduğum için katılmadığımı ya hatırlamıyor veya hatırlıyor ama dürüst davranmıyor. Doğrusu ikincisini kendisine yakıştıramadım. Abdüllatif Bey, MGK kararını imzalamadığımı söylüyor... Haa ‘Mehmet Ali Şahin imzalamadı, çünkü FETÖ’cüydü’ demek istiyorsa da açıkça söylesin, hiç kıvırmaya gerek yok” diye konuştu.

FETÖ’nün 17-25 yargı ve emniyet girişiminden sonra nasıl bir örgüt olduğunun ortaya çıktığını, AK Parti’nin mücadeleye başladığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

‘Siyasi ayak’

“CHP de, ‘Acaba biz FETÖ’nün oylarını alabiliyor miyiz?’ diye yerel seçimlerde işbirliği yaptı. CHP, bu örgütün bir takım kişileri ile yakın çalışma içinde oldu. Bunlardan tutuklu olanlar var, belediye başkanı tutuklandı, danışmaları var. Eski CHP’li bir milletvekili ABD’dedir ve FETÖ terör örgütü ile içiçe çalışma yapmaktadır. Nitekim Halkbank davasında da bir takım delilleri gidip ABD yönetimine veren CHP’li eski vekildir. CHP mensuplarının FETÖ iddiaları nedeniyle tutuklanması, soruşturma açılması nedeniyle güç durumda kaldı. Şimdi hedef saptırmaya çalışıyor.”

Şahin, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmalarına ilişkin de, “Ortadan kaldırmaya çalıştığı kişi kimdi? Sayın Erdoğan’dı. Öldüreceklerdi, başaramadılar. Şimdi O hâlâ nasıl siyasi ayak oluyor? Hedef saptırıyorlar” dedi.