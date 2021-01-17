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17.01.2021 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Fezlekesiz HDP’li milletvekili kalmadı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de arasında bulunduğu 9 milletvekili hakkında, 6-8 Ekim 2014’teki, “Kobani olayları” olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerine ilişkin fezleke hazırlanırken, TBMM’de fezlekesi olmayan HDP’li kalmadı.

Fezlekesiz HDP’li milletvekili kalmadı
ÖNDER YILMAZ Ankara

TBMM’ye ulaşan bin 228 fezlekeden 914’ü Meclis’te 56 milletvekili bulunan HDP’lilerin dosyalarından oluşuyor. Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nun gündeminde 175 milletvekiline ait toplam bin 228 dokunulmazlık dosyası işlem yapılması için bekliyor. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen milletvekilleri arasında HDP’liler ilk sırada yer alıyor. HDP’li 56 milletvekili hakkında 914 fezleke TBMM’ye gönderildi. Buna göre Meclis’te fezlekesi olmayan HDP’li vekil kalmadı. HDP’liler arasında rekor dosyaya ise bir dönem HDP Eş Genel Başkanlığı da yapan Van Milletvekili Sezai Temelli sahip. Temelli hakkında 60 fezleke bulunuyor. HDP’yi, CHP takip ediyor. Aralarında Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu CHP’li 95 milletvekili hakkında 227 dokunulmazlık dosyası hazırlandı.

 

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