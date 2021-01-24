Fidan AYM üyesi oldu

İlk görevine Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak 1999’da başlayan Fidan, Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevlerinde bulundu. Kamuoyunda ismi ilk olarak 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından duyulan Fidan, o dönem aynı büroda birlikte görev yaptığı iki savcı ile birlikte 25 Aralık soruşturmasını devralmıştı. Soruşturma sonucunda dönemin dört bakanı ile Reza Zarrab’ın da aralarında bulunduğu 96 şüpheli hakkında “takipsizlik” kararı verilmişti. 2015’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Fidan, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden 11 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmişti. İstanbul’daki görevi süresince Selam Tevhid, MİT TIR’larının durdurulması, Balyoz dosyası gibi davalara bakan Fidan, Can Dündar-Erdem Gül, Gezi ve Osman Kavala davalarını da yürütmüştü.

Fidan, 27 Kasım 2020’de Hâkimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçildi. Ardından da ilk etapta 1 Aralık’ta yapılması planlanan, ancak “pandemi” gerekçesiyle 17 Aralık’a ertelenen AYM üyesi adaylarını belirlemeye yönelik Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda gerçekleştirilecek seçim için aday oldu. Cumhurbaşkanı’na gönderilecek üç adayı belirlemek üzere yapılan seçimde Fidan en yüksek oyu alan isim oldu. Fidan, dün Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla AYM üyeliğine atandı. Böylece Fidan, 2 ay gibi kısa bir sürede Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan AYM üyeliğine geçiş yapmış oldu.