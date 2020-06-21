‘Fırsatı vardı kaybetti!’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Hafter çağrıları dinlemedi, saldırganlığını artırdı. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti. Darbecilerin hiçbir zaman ülke yönetimlerinde yeri olmaması lazım. Libya için en iyi çözüm siyasi çözümdür” dedi.



Çavuşoğlu, “Yeniden Keşfet” tanıtım etkinliği kapsamında Antalya’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmelerde, Libya’daki gelişmelere de değindi. Çavuşoğlu “Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti. Böyle bir darbecinin bir ülkenin yönetiminde yer almaması lazım. Darbecilerin hiçbir zaman ülke yönetimlerinde yeri olmaması lazım. Libya için en iyi çözüm siyasi çözümdür” dedi

‘Sahada güçlendi’

Libya’da meşru hükümetin sahada güçlendiğine işaret eden Çavuşoğlu, Berlin Konferansı’nın hazırlık aşamasında her toplantıda bulunduklarını ve katkı sağladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

“Berlin Konferansı’nın başarılı olması için Türkiye önemli bir rol üstlendi. Ondan sonra da çabalarımıza devam ettik. Bir tarafta meşru yönetim diğer tarafta darbeci, korsan bir kişi. Kimileri Libya’yı bölmekten bahsetti. Biz buna karşıyız. Bazıları enerji kaynakları için orada. Biz buna da karşıyız. Elbette o enerji kaynakları Libya halkının yararına değerlendirilmeli. Buna destek veriyoruz. Önümüzdeki süreçte yine gerek Rusya gerek ABD ile diğer ülkelerle ikili, üçlü düzeyde en önemlisi BM çatısı altında bu çabalarımızı sürdürmemiz lazım. En son Libya ziyaretimizin de amacı buydu.”

Komşu ülkelerle de görüştüklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Tunus ve Cezayir’i ziyaret ettik. O ülkeler için Libya’nın istikrarı ve huzuru hayati derecede önemli. Güney ülkeleri için de bu geçerli. Çad, Sudan için, Mısır için de çok önemli. Mısır ile ilişkilerimiz bu düzeyde diye onu görmezden gelemeyiz. Bu önemliyse o zaman yapıcı politikalar izlemek lazım. Mısır ve bazı ülkelerin tutumu yanlıştı. Bundan sonra düzeltebilirler mi? İnşallah düzelir ve hep birlikte Libya’yı ayağa kaldırırız” dedi.