‘Fitnenin beşinci kolu isabetli bir teşhistir’

Enstitünün raporlarının zamanlamasının manidar, yöneticileri arasında Kemal Derviş’in bulunmasının kuşku verici olduğunu ifade eden Bahçeli, “Oyunu görüyoruz. Okyanus ötesinden ülkemize istikamet çizdirmeyiz, müdahale ettirmeyiz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, dün twitter hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

BOŞA BEKLEDİLER: Boğaziçi Üniversitesi’nde fitne sahne aldı. Zillet partileriyle terör elebaşları bu fitneyi körükledi. Huzurumuz kaçsın, birliğimiz kırılsın diye beklediler. Ve boşa beklediler!

FİTNEYE FİŞEKLİK: Gara katliamında sorumlu arıyorlar. Ya devleti ya da Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Terörist Demirtaş’ın şifreli mesajlarla devleti suçlamasına çıt çıkarmıyorlar. Bilakis ‘Bak gördünüz mü, PKK’yı kınadı’ diyebilecek kadar fitneye fişeklik yapıyorlar. CHP Genel Başkanı, PKK’nın reklamını yapmamak için adını anmamış! Bu garip ve garabet beyana kanacak çocuk, gülecek karga bile bulunamaz.

BEŞİNCİ KOL: CHP Gara’da yakalandı! HDP zaten oradaydı. İP ise çevresinde gıyaben keşif yapıyordu. PKK’yı lanetlemek yerine Türkiye’yi isnat eden, hükümete fatura çıkaran menhus siyasi partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları abartı veya afaki bir tespit değil, isabetli bir teşhistir. Anlaşılan HDP, CHP’ye yuva yapmış.

ABD’YE TEPKİ: PKK’yı sözde kara gücü gibi kullanan, himayesinde tutan ABD’nin ‘eğer’li açıklamaları, teröristlere silah ve eğitim desteği vermesi iki ülke arasındaki nazik ilişkilere saplanmış zehirli bir mızrak gibidir. Sorun yalnızca bu kadar da değildir… Son günlerde Demokrat Parti’ye yakınlığı ile bilinen, küresel bir düşünce kuruluşu olmayı amaçlayan Brooking Enstitüsü’nde peş peşe Türkiye-ABD ilişkilerini merkezine alan raporlar yayımlandı. Bu raporların zamanlaması son derece manidardır.

PARMAK SALLIYOR: Özellikle Galip Dalay ve Nicholas Danforth tarafından yazılan makale veya raporlar dikkatle takip ve analiz edilmelidir. Sözde siyasi mahkûmların serbest bırakılmasının, Türkiye-ABD ilişkilerinde iyileşme yaşanması için önşart olduğu vurgulanmıştır. Yani tehdit ve dayatma diz boyudur. Türkiye’mize ve meşru hükümetimize alçakça parmak sallanmaktadır.

‘HDP demek PKK demektir’

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP’ye yöneltilen eleştirilere karşılık sık sık dillendirilen “Ama 6 milyon oy alıyor” ifadesine yanıt verdi. Akçay, “Oyu vatandaştan aldığını görüyorsunuz da talimatı PKK terör örgütünden aldığını neden görmüyorsunuz? Kör müsünüz, şaşı mısınız? HDP demek PKK demektir” değerlendirmesinde bulundu. Akçay, HDP ile terör örgütü PKK arasındaki bu ilişkinin, siyaseti ve demokrasiyi zehirlediğini söyledi.