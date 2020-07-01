‘Fransa Libya’da suç işliyor’

Çelik, özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE’NİN TEZLERİ: Terörle mücadele bağlamında önemli bir rapor çıktı. AB’de terörizmin durumu ve trendi 2020 yılı raporu. Uzun zamandır Türkiye tarafından dile getirilen tezlerin bu rapor tarafından da teyit edildiği görülmektedir. Özellikle PKK ve DHKP/C’nin Avrupa’yı üs olarak kullandığı tespiti vardır. Biz bunu muhataplarımıza iletmiştik.

BASİRETSİZLİK: (Libya) Darbeci Hafter milislerinden kurtarılan toplu mezarlar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fransa’nın ikide bir çıkıp Türkiye’yi suçlamaya kalkması basiretsizliktir. Macron’un eylemleri hukuka aykırıdır. Sayın Macron’a buradan ifade etmek isteriz; Libya’da suç işleyen sizsiniz, Libya’da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Geçmişte Ruanda’da yaptıklarınızı tekrar ediyorsunuz. Libya’da içine düştükleri durumdan çıkış noktası arıyorlar. Bunu Türkiye’ye saldırarak telafi etmeye çalışıyor. Türkiye ne yapmıştır, BM’nin tanıdığı meşru hükümete destek vermiştir.

BARO DÜZENLEMESİ: Yapılmak istenen şu; bir çoğulculuk gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bir mecburiyet üzerinden, tekelcilik üzerinden yıllardır bu yapılarla ilgili eleştiriler biliniyor. İnsanlar kendilerinin takdir ettiği yönetimler çerçevesinde farklı barolara üye olabilecekler. Savunmanın nitelikleri açısından hiçbir zarar verici yönü yok.

TAVİZ VERİLMEYECEK: (Bahçeli’nin “Mümtazer Türköne” açıklaması) Geçmişte kim bunların televizyonunu korumak için siper olmuşsa, dershaneleri kapanmasın diye yerlerde yuvarlanmışsa bugün FETÖ mücadelesinde gevşeme mi var diyenler onlar. Cumhur İttifakı FETÖ mücadelesinde son derece kararlıdır. Bu örgütün sinsi yöntemlerini bildiğimiz için eskiden daha dikkatli yürütüyoruz. FETÖ’ye karşı en ufak taviz verilmeyecektir. Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı ortada yokken, askeri vesayet dönemlerinde vesayete karşı, darbe düzenlerine karşı hassasiyetle mücadele etmiştir.

KULLANMAK İÇİN ALIR: (S-400’ler) Bir ülke bir başka ülkeden silah ya da silah sistemi aldığı zaman bunu kullanmak için alıyor. Türkiye Cumhuriyeti köklü bir devlettir. Tüm ülkelerle ilişkilerde adımlarını hesap ederek atar. Patriotlar konusunda irademizin müttefikimizin ABD tarafından değerlendirilmesini bekleriz. l ANKARA Milliyet