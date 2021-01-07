Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı ile SSB'yi ziyaret etti

Fuat Oktay, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Arnavutluk Başbakanı Rama ile yaptığı ziyarete ilişkin Twitter hesabından fotoğraflı paylaşımda bulundu. Oktay mesajında, "Ülkemizi ziyareti kapsamında, Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızı ziyaret ettik. Savunma sanayimizin bilgi, birikim ve potansiyelini kendilerine aktardık" ifadelerini kullandı.





