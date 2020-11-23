23.11.2020 - 17:52 | | DHA
Fuat Oktay: Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında, 'AB’nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum' dedi.
Fuat Oktay, Twitter hesabından Alman fırkateyni tarafından Türkiye’nin yük gemisine karşı gerçekleştirilen müdahale ile ilgili açıklamada bulundu. Oktay, "AB’nin meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı Irini Harekâtı, son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekât çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.
Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.