‘Garibanların sesi olacağım’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle yaptığı görüşmede, “Ben bütün garibanların, hak arayanların sözcüsü olacağım “ dedi. Kılıçdaroğlu, farklı illerden apartman görevlileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Apartman görevlilerinin sorunlarını dinleyen CHP lideri, özetle şunları söyledi:



HAK VERİLMEZ ALINIR: Hak aramak için bunu dillendirmek gerekiyor. Bunu dillendirmek için de örgütlenmek gerekiyor. Umarım bu bir adım olur ve bunda sonra daha geniş bir çerçevede örgütlenirsiniz. Sizin sayınız 1-1.5 milyon ama genelde bireysel hak aradığınız için haksızlığa uğruyorsunuz. Haksızlığa uğradığınızda ses çıkartamıyorsunuz çünkü iş güvenceniz yok. Bu örgütlenmeyi sağlam yaparsanız, her ortamda yanınızda dururuz. Meclis açıldığında göreceksiniz sizin sorunlarınızı da kürsüde gündeme getirecek arkadaşlar. ‘Hak verilmez alınır’ diye bir kavram vardır. Hakkınızı almanız için talep etmek lazım. Talep edeceksiniz ve biz sizin yanınızda duracağız ve haklarınızı sonuna kadar savunacağız. 1-1.5 milyon apartman görevlimiz var ama sendikalı olan 2 bin civarında. Bunu büyütmemiz lazım.



SÖZCÜNÜZ OLACAĞIM: Şunu bütün apartman görevlisi arkadaşlarımızın bilemesi lazım; ben bütün garibanların, hak arayanların sözcüsü olacağım. Bu konuda herkese söz veriyorum, size de söz veriyorum. Çünkü hiç kimsenin bu ülkede ezilmesini istemem. Herkesin alın terinin karşılığını almasını isterim. Bu nedenle elimden gelen bütün çabayı göstermek isterim. Sizin de sesiniz olmak, sorunlarınızı dile getirmek, var olan sorunların çözümüne katkı sunmak benim ve arkadaşlarımın görevidir. Bunu yapıyoruz zaten. Düne kadar kimse sizin sesinizi duymuyordu ama bundan sonra duyacaklar. Meclis açıldığında bir grup toplantısını sadece apartman görevlisine ayıracağım, bütün söylemi onun üzerine inşa edeceğiz. Hem sorunları, hem çözümü anlatacağız.



TTB Başkanı ile görüştü



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kapatılmasını istediği Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ile telefonda görüştü. CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu,görüşmede pandemi süreci ve sağlık emekçilerinin durumu hakkında bilgi aldı, özverili mücadele için Prof. Dr. Adıyaman’a teşekkür etti.