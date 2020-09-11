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11.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Gazeteci Yıldız, Akar’a tazminat ödeyecek

Gazeteci Müyesser Yıldız, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a 20 bin lira tazminat ödeyecek.

Gazeteci Yıldız, Akar’a tazminat ödeyecek

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya Akar’ın avukatları Cihat Haykır ve Samet Can Olgaç ile Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı katıldı. Beyanları dinleyen mahkeme, Yıldız’ın, Akar’a 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti, Türk Borçlar Kanunu’nun 58/2. maddesi gereğince Yıldız’ın kınanmasına ve hüküm özetinin tirajı en yüksek gazetede yayımlanmasına karar verdi. Yıldız’ın “karşı davacı” olarak Akar aleyhine açtığı dava ise reddedildi. Akar’ın avukatları, 27 Nisan 2018’de yazısında müvekkilleri aleyhine “gerçek dışı ve iftira mahiyetinde sözler kullandığı” gerekçesiyle Yıldız’a 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

 

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