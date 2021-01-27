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27.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Gençleri çağın sorunlarından sorumlu tutamayız’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Gençlerimizin, yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum. Dönüp kendimize, ‘Biz gençler için ne hazırladık?’ diye sormak, gençleri yetiştiren neslin kendisini hesaba çekmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

‘Gençleri çağın sorunlarından sorumlu tutamayız’

Şentop, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönemi açılış törenine çevrim içi katılarak, konuşma yaptı.

Öğrencilere, “Sizler bu güzel çağların bu güzel muhabbetlerin kurulduğu dönemdesiniz” diye seslenen Şentop, “Sizlerin içinde yaşadığı şartları, içinde bulunduğu dünyayı sizlere bırakan aslında bizim kuşağımızdır” dedi. Akademisyenlerin, öğrencilere yalnızca derslerini anlatmakla değil, onları her daim koruyup kollayıp gözetmekle yükümlü olduğuna dikkati çeken Şentop, “Genç neslin şartlarını, görgü ve kültürünü bizler oluşturuyoruz. O nedenle ben gençlerimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum” diye konuştu.

Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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