Genel başkanımız iyi adamdır, onu yanıltıyorlar

Kovid-19 tedavisi gören Sucu kararı Milliyet’e değerlendirdi. Sucu, “Genel Başkanımız iyi adamdır, temiz adamdır. Genel Başkanımızı yalanla yanıltıyorlar. Genel Başkanımız bir gün evvel akşam beni aradı. ‘Geçmiş olsun’ dedi. ‘Sen yiğit adamsın, sen bu Kovid’i yenersin’ dedi. Beni çağırsaydı, ‘Hayri ben seninle çalışmak istemiyorum, git istifa et’ deseydi, vallahi ederdim. Kindarlıktan vazgeçmiyorlar. Biz ‘imzacı’ diye geçiyoruz il başkanlarının içinde daha önce Muharrem Bey’e (Muharrem İnce) imza vermiştim 2-3 sefer. Biraz oradan suçluyuz... Tüzüksel bir suçum yok. Ben seçimle geldim, seçimle gitmek isterdim. Benim üçüncü seçilmem, ikinci görevden alınmam” dedi.

CHP kulislerinde 11 il başkanın daha görevden alınacağı konuşuluyor.

‘Hak ettiğimiz yerde değiliz’

CHP’nin örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı karara ilişkin Milliyet’e yaptığı açıklamada Gaziantep’te CHP’nin olması gereken yerde olmadığını söyledi. Salıcı “Dolayısıyla bu da sadece bugün itibarıyla ortaya çıkmış bir sorun değil, zaman içinde ortaya çıkmış bir sorun. Biz sadece İl Başkanı ve il yönetimini değil mevcut ilçelerin tamamını görevden aldık. Antep’te bir yeni yapılanma ihtiyacı var. Antep’te bizim oyumuzun gelmiş olduğu yer yüzde 15. Gaziantep gibi önemli bir şehirde geleneksel olarak CHP’nin seçmeninin olduğu yıllarca SHP ya da CHP belediyeler tarafından yönetilen bir yerde bu bizim partinin hak ettiği bir oy oranı değil. İlde yeni bir yapılanma olacak.”

Salıcı, Sucu’nun İnce’ye imza verdiği gerekçesiyle görevden alındığı yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine ise, “Muharrem İnce ile beraber davranan bir sürü arkadaşımız partide önemli yerlere geldi. Bizim öyle bir derdimiz yok. Mesele kimin kime oy verdiği meselesi değil. Biz o işlerle meşgul değiliz” ifadelerini kullandı.