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17.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Gündemimizde İnce yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce hakkında bir disiplin işlemi başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin, “Gündemimizde Muharrem İnce yok” dedi.

Gündemimizde İnce yok

CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Öztrak, MYK gündemine ilişkin Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Öztrak, “Sayın Muharrem İnce’nin sözlerinden dolayı bir disiplin süreci başlatılacak mı” sorusunu “Bizim gündemimiz de ekonomik kriz var, açlık var, yoksulluk var. Muharrem İnce yok” diye yanıtladı.

“Ortak anayasa taslağı” iddiası üzerine Öztrak, “Tabii ki anayasa dışında birtakım yapılan çalışmalar olabilir. Örneğin yargı bağımsızlığıyla ilgili. Ama bunlar bir anayasa çalışması değildir” dedi.  Öztark, “Genel Başkan’ın Millet İttifakı’nı oluşturan 4 parti vurgusu var. HDP’nin böyle bir çalışma içerisinde olmadığı sonucu çıkar mı” sorusuna, “İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve CHP güçlü bir parlamenter demokrasiyi ülkeye nasıl getirebiliriz diye çalışmalar yapmışlardı, Genel Başkanımızın kastettiği bu” yanıtını verdi.

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