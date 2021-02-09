Ha CHP ha HDP farkları yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katılarak konuşma yaptı. Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren ve ana muhalefet partisine eleştirilerini sürdüren Erdoğan, konuşmasında özetle şunları kaydetti:

KRİTİK ÖNEME SAHİP: Zihnini ve kalbini bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanlarına kiralamış kesimler, buldukları her fırsatta ülkemizin huzuruna, istikrarına, demokrasisine saldırıyor.

İTİBARINI ARTIRDIK: Terör örgütleriyle mücadeleden sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya, dostlarımızla birlikte tüm mazlumlara el uzatmaya kadar izlediğimiz onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını artırdığımız için mutluyuz. Uzun iktidar dönemimizin her safhasında karşımızda elbette bir siyasi muhalefet oldu. Muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi. Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet zannedenlere milletimiz itibar etmedi.

PARÇALANMAYA BAŞLADILAR: Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilememiştir. İşte parçalanmaya başladılar. Acaba, ‘CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi projeyi üretiyor, hangi programı savunuyor’ diye baktığımızda karşımıza sadece koskoca bir boşluk çıkıyor. Yine bugün nerede milletin huzuruna, toplumsal barışına kasteden bir hadise varsa arkasında muhakkak CHP ve şürekası çıkıyor.

TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ: CHP’nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır. CHP’nin başındaki zatın bu çarpık denkleme karşı özellikle herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük ise, tek parti devriyle yarışır seviyeye geldi. Yıllarca bizi tek adamlıkla suçlayanların dönüp dolaşıp geldikleri yer, partilerini tek adamcağız siyasetine mahkum etmektir. Tek başarı hikayesi partisinin başına kasetle gelmek olan bir kişinin bugün CHP içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini örtmeye çalışmasını da kendi karakterine veriyoruz. İşte Menemen... Menemen’de neler oldu biliyorsunuz. Sonunda hamdolsun Menemen’de şimdi AK Parti iktidar oldu.

GENÇLERİ KIŞKIRTIYOR: En büyük üzüntümüz, içlerindeki bu çürümeyi gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak gözlerden saklamaya çalışmalarıdır. CHP yönetimi, artık ayyuka çıkan siyasi tükenmişliklerini perdelemek için gençlerimizi kışkırtmakta, sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar. Bu tablo bize, gençlerimize daha sıkı sahip çıkmamız, onların zihinleriyle beraber gönüllerini de zenginleştirecek adımları atmamız gerektiğini gösteriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına eğitim ve kültür politikalarını koyarak milletimize bu hizmeti de vereceğiz.

Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, Mart Zirvesi’ne gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi. AB’nin Türkiye’ye adil ve yapıcı yaklaşımının her iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi noktasında gerekli çalışmalara bir an evvel başlanması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Portekiz’in dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi beklentisini de yineledi.

‘Onların hayalleri yetmez’

Giresun Kongresi’nde annesi Tenzile Erdoğan ile fotoğrafının yer aldığını gören Erdoğan, “Evet, anacığım ile beraber... Oradaki hazırladığınız tablo sebebiyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Ana gibi yar olmaz. Ayaklarının altı öpülesi analarımızla buralara geldik” dedi.

Zonguldak’a yapılan bağlantıda ise Fatih Sultan Mehmet ile fotoğrafının yer aldığı pankarta dikkati çeken Erdoğan, “İşte şu anda karşımda Fatih’i görüyorum, ‘bizim projelerimize onların hayalleri yetmez’ idrakini görüyorum” ifadesini kullandı. Türkiye’nin şu anda Karadeniz’de Fatih ile doğalgaza ulaştığını anımsatan Erdoğan, “Şimdi inşallah Kanuni ile ulaşacağız. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Çok daha farklı bir konuma ulaşacağız. Buna ne ana muhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın, hayalleri bile yetmez” diye konuştu.