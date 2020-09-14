‘Haklı davamızdan taviz vermeyin’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) dün akşam olağanüstü topladı. Toplantıda Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Oruç Reis Gemisi’nin Antalya’ya dönmesi eleştirilerek, “CHP olarak hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz” denildi.

CHP MYK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“CHP Merkez Yönetim Kurulu, Dış Politika ve özellikle de Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. Bu kapsamda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Antalya açıklarına demirlemesi bir ‘taviz’ olarak değerlendirilmektedir. CHP olarak hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz. TBMM’nin siyasetin güç odağı olmaktan çıkarılması, dış politikada Türkiye’yi haklı davalarında yalnızlaştırmış ve taviz verir konuma düşürmüştür. Bir ‘devlet politikası’ olması gereken dış politika, öncelikle iç politikaya malzeme edilmiş, Dışişleri Bakanlığı ve bürokrasisi de devre dışı bırakılarak, tek bir kişinin aldığı kararlar ile yönetilir hale getirilmiştir.”

‘Esefle karşılıyoruz’

“ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ‘Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi’ kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalanması ve Pompeo’nun Türkiye karşıtı açıklamaları büyük endişeyle karşılanmıştır. Pompeo’nun, Kıbrıs Rum Yönetimi ile bir mutabakat imzalamış olması, bölgedeki gerginliği daha da artırarak, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorununun barışçıl bir şekilde çözümünü daha da zorlaştıracaktır. KKTC’nin haklarını hiçe sayan bu mutabakat 1960 Londra ve Zürih Anlaşmaları’na da aykırılık teşkil etmektedir. Mike Pompeo’nun adayı ziyareti sırasında KKTC yetkilileri ile hiç bir görüşme yapmadan ayrılması ise adadaki Türk varlığına yapılmış büyük bir saygısızlıktır. CHP olarak, KKTC’nin ve ülkemizin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını sonuna kadar savunacağımızın altını çiziyor, ülkemizin yetkili kurumları tarafından söz konusu mutabakata ilişkin olarak şu ana kadar bir açıklama yapılmamış olmasını esefle karşılıyoruz.”