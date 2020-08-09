İnce, Habertürk’ten Fahit Altaylı’ya yaptığı açıklamada, yeni parti kuracağı iddiası ve “CHP oylarını böleceği” eleştirileriyle ilgili şunları söyledi:



‘Elbette kırgınım’

“Bugünkü sistemde bölmek mümkün değil. Ben bir parti kurup gidip bunu Cumhur İttifakı’na mı eklemleyeceğim. Mümkün mü? Elbette kırgınım. Genel Başkan’ın maaşlı danışmanı kurultayda Genel Başkan’ın yanında oturtulurken benim gibi Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir CHP’linin en arkaya oturtulması tabii kırdı beni. Ama arkaya oturtulmaya kızıp parti kuracak kadar çocukça bir iş yapacak adam da değilim. Birçok şey sayarım kırıldığım ama asıl mesele şu; CHP’de Atatürk düşmanları var.”



Muharrem İnce, “Parti kurmuyor musunuz, kuruyor musunuz?” sorusuna, “Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31’le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum. Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber” yanıtını verdi.



Muharrem İnce, dün Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İnce açıklamasında, “İşler kötüye giderken kendi hatalarını dış mihraklara bağlayanlarla, kendileri gibi düşünmeyenleri iktidarla ilişkilendirip ihanetle suçlayanlar aslında aynı yolun yolcusudur” dedi.