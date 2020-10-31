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31.10.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Hayvan Hakları Yasası yeni yılda Meclis’te

AK Parti, “Hayvan hakları” düzenlemesini yeni yılda Meclis’ten geçirmek için düğmeye bastı. AK Parti kurmayları, yapılacak düzenlemenin yeni yılda Meclis gündemine getirileceğini bildirdi.

Hayvan Hakları Yasası yeni yılda Meclis’te
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Yasa ile bir hayvan neslini yok etme, hayvanı öldürme, hayvana acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve hayvan dövüştürme suçları Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınacak; bu cezalarda erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve para cezasına çevirme yoluna gidilemeyecek.

Teklifte olması beklenen düzenlemeler ise özetle şöyle:

“Hayvana zarar veren fiiller”, yalnızca para cezası gerektiren Kabahatler Kanunu kapsamından çıkarılacak; “canlı varlığa zarar verme” suçu kapsamında TCK’ye göre işlem görecek.

Bir hayvan neslini yok etme, hayvanı öldürme, hayvana acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve hayvan dövüştürme suçlarına yönelik hapis cezalarında erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve para cezasına çevirme yoluna gidilemeyecek.

Hayvanlara karşı işlenen fiillerin cezalandırılmasında sahipli-sahipsiz hayvan ayrımına son verilecek.

“Çip” uygulamasıyla hayvanları sokağa terk edenler tespit edilecek; sahip olduğu hayvanı başıboş bırakanlara 10 bin TL’ye kadar para cezası verilecek. Tehlikeli vahşi hayvanlarının çevreye ve insanlara zarar vermemesi için gereken önlemi almayan kişilere de 10 bin TL’den az olmamak kaydıyla idari yaptırım getirilecek.

İnternetten hayvan satışı yasaklanacak.

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