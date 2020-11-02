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02.11.2020 - 18:53 |

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Elif için geçmiş olsun mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir depreminden 65 saat sonra enkazdan çıkartılan küçük Elif için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Elif için geçmiş olsun mesajı

 

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak: "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç... Ne desek az, ne desek tarifsiz... Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Yıkılan binanın içinde bir delik bulup hayata tutundularİzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde oturdukları binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan anne ve kızı, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.
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