Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Elif için geçmiş olsun mesajı

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak: "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç... Ne desek az, ne desek tarifsiz... Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç...

Ne desek az, ne desek tarifsiz...

Elhamdülillah. https://t.co/KLrZqCbGJZ — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020