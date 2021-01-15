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15.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Her beş öğrenciden biri EBA’ya giremedi’

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “EBA’ya göre not verilmesi kararından bir an önce dönülmeli” dedi.

‘Her beş öğrenciden biri EBA’ya giremedi’

Karabıyık yaptığı açıklamada EBA’ya göre not verilmemesi gerektiğini belirterek şöyle dedi: “Bu dönemde örgün eğitimdeki 15 milyon 189 bin 878 öğrenciden, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2 milyon 834 bin 632’si EBA TV’ye hiç erişemedi; ancak gerçekte bu sayı çok daha fazla. Ayrıca EBA TV sistemini etkin kullanamayan milyonlarca öğrenci de göz önüne alındığında 6 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini söyleyebiliriz. Bu süreçte her beş öğrenciden biri EBA sistemine giriş dahi yapmadı. Öğrenciler arasında var olan makasın açılmasına ve eğitimde eşitsizliklerin derinleşmesine neden olan bu durum, EBA’ya göre not verilmesi kararı ile, öğrencilerimizin geleceğini de etkiler boyuta ulaştı. Bu karardan bir an önce dönülmeli, bu dönemde eğitime erişemeyen çocuklarımızın şartları da göz önüne alınarak, doğru bir ölçme-değerlendirme yöntemi belirlenmelidir.” 

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