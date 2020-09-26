‘Hizmet fonundaki paralar nerede?’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Acı bir gerçek var, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yatırım yapacak kaynakları, parası yok. Bakanlığın kullandığı Evrensel Hizmet Fonu’ndan okulların ve yoksul aile çocuklarının ihtiyacı giderilebilir. Peki bu para nerede? Burada ne kadar para toplandı? Milletvekiliyim bilmiyorum” dedi.

‘Kimse bilmiyor’

Önceki gün eğitim sektörü paydaşlarından kantin işletmecileri, servis şoförleri ve kırtasiyeciler ile video konferans yöntemiyle görüşen Kılıçdaroğlu, dün de bir grup öğretmen ve veliyle video konferans yöntemiyle görüşerek, eğitimin sorunlarını dinledi. İnternet ve elektrik kesintileri ile bazı evlerde bilgisayar ve televizyon bulunmamasının, eğitime ulaşımı engellediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, MEB’in bütçesine değinerek, şunları söyledi:

“Acı bir gerçek var, MEB’in yatırım yapacak kaynakları, parası yok. Genel bütçe dışında bakanlığın kullandığı Evrensel Hizmet Fonu var. Tabletler, bilgisayarlar, cep telefonları satılırken oradan belli bir miktar vergi alınıyor ve bu fona aktarılıyor. Bu fonla pek çok ihtiyaç giderilebilir. Okulların ve yoksul aile çocuklarının ihtiyacı giderilebilir. Peki bu para nerede? Burada ne kadar para toplandı? Milletvekiliyim bilmiyorum, 600 milletvekili de bilmiyor. Hiçbir veli, öğretmen bilmiyor. Nerede bu para? Bakanlığa bir çağrı yaptık. Tableti, bilgisayarı olmayanlar veya internete erişemeyen aileler var. Bu ailelere internet erişiminin sağlanması ve bunun da Evrensel Hizmet Fonundan karşılanmasını söyledik. Ama anladığım kadarıyla adı var fon olarak duruyor, para toplanıyor ama bu paraların nereye harcandığını kimse bilmiyor.”

Okullarda hijyen ve yardımcı personel sorununun devam ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun çözülmesi için 60 bin kişilik yardımcı hizmet elemanına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, sorunun diğer bakanlıklardan personel veya geçici işçi çalıştırarak değil, kadrolu elemanla çözülebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Onları eğitmeniz, yetiştirmeniz lazım. Okulu, tuvaleti, paspası vesaire. O çerçevede hizmet sunmaları lazım. Bunu da önerdik” dedi.

Sarıbal ve Tanrıkulu başdanışman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Orhan Sarıbal ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atadı.