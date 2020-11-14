HSK Başkanvekili’nden ‘Kavala’ açıklaması: Evrakların istenmesi rutin bir çalışma

Hâkim ve savcıların her iki yılda bir, derece yükselme incelemesi ile birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma incelemesine tabi tutulduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: “Yargı Reformu Takviminde belirlenip açıklanan ilkeler doğrultusunda 4 Aralık 2019 tarihli HSK Genel Kurul kararı ile ‘Yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkeleri temelinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri dikkate alınarak, üç yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu başarı dereceleri tespit edilir’ hükmü eklenmiştir. Bu hüküm uyarınca, AİHM tarafından verilen tüm kararlar ilgili yargı yerlerinden istenilmekte, ihlal kararlarına sebep olan tüm belgeler toplanıp terfi kararının nihai sonucunu verecek HSK İkinci Dairesi’nin gündeminde değerlendirilmektedir. Sosyal medyanın gündemini meşgul eden evrak, tek bir olayla ve dosya ile sınırlı olmayıp, genel ve rutin bir terfi mutfak çalışmasının sonucudur ve bu niteliği gereği Yargı Reformu çalışmaları kapsamında 2019 yılında gerçekleşen ilke kararı hükümlerinin bir gereğidir.”