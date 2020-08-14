14.08.2020 - 15:16 | | AA
İbrahim Kalın: Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri unutmayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacaktır." ifadesini kullandı.
Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacak. Onların acınası politikaları caydırmayacak, sadece adalete, özgürlüğe ve asalete inananlara güç verecektir. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayızCumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Kemal Reis gereken cevabı verdi. Karşılığını misliyle alacaklar. Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız." ifadelerini kullandı.