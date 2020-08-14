İbrahim Kalın: Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri unutmayacak

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacak. Onların acınası politikaları caydırmayacak, sadece adalete, özgürlüğe ve asalete inananlara güç verecektir. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek."