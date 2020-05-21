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21.05.2020 - 14:38 |

İbrahim Kalın'dan sert Libya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Libya'daki Türk hedeflerine Hafter güçleri saldırı başlatırsa sert karşılık veririz

İbrahim Kalın'dan sert Libya açıklaması

Detaylar birazdan...

Hırsızlık yapmak isterken ip koptu, üçüncü kattan yere çakıldı!Gaziantep’te, bir şahıs, hırsızlık için girdiği bir binanın üçüncü katından inmeye çalışırken tutunduğu ipin kopması sonucu yere çakılarak ağır yaralandı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, düşme anı ise yakındaki başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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