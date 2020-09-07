‘İç tartışmalarla enerjinizi tüketmeyin’

2 saat 40 dakika süren görüşmede, Serrac’ın 21 Ağustos’taki ateşkes ilanının ardından yaşanan süreç, Hafter’in 4 kere ateşkesi ihlal etmesi ile Türkiye’nin Moskova’ya Libya gündemli heyet göndermesi ve Moskova’nın tutumu ele alındı. Görüşmede, Serrac’ın gündeme getirdiği Sirte ve Cufra’da “Silahsızlandırılmış bölge” konusu da değerlendirilirken, Türkiye buna “ilkesel olarak karşı olmadığını” bir kez daha görüşmede tekrarladı. Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin tarafları Başbakan Serrac ve İçişleri Bakanı Başağa ile Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri arasında süren gerginlik de toplantıda görüşüldü. Erdoğan’ın “enerjinizi iç tartışmalar ile tüketmenizin faydası yok” mesajı verdiği ifade edilirken, bu durumun en çok UMH’nin karşısındaki güçlere yarayacağı değerlendirmesi yapıldı.



İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Cumhurbaşkanımız ile Es-Serrac arasında, Libya halkının barış, emniyet ve refahına katkı yapacak ve ikili ilişkileri güçlendirecek verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin, Libya’nın meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtmiş, Türkiye’nin önceliğinin Libya’nın bir an önce istikrara kavuşması olduğunu yinelemiştir. Görüşmede, Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümet ile imzaladığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde hayata geçirilen iş birliklerini güçlendirecek hususlar ile Türkiye’nin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki haklarını koruyacak adımlar da değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.