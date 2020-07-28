İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Uygur Türkleri açıklaması

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk’ünün Çin’e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır!