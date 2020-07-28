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28.07.2020 - 19:29 |

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Uygur Türkleri açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk’ünün Çin’e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Bu iddia tam bir hezeyandır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Uygur Türkleri açıklaması

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk’ünün Çin’e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır!

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