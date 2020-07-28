28.07.2020 - 19:29 |
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Uygur Türkleri açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk’ünün Çin’e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Bu iddia tam bir hezeyandır" dedi.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk’ünün Çin’e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır!
Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk’ünün Çin’e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) July 28, 2020
Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar.
Bu iddia tam bir hezeyandır!
Bakan Albayrak'tan dikkat çeken paylaşımHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek