MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İçişleri Bakanı, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı andı
ABONE OL
24.01.2021 - 15:49 | | AA

İçişleri Bakanı, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı andı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda, 5 meslektaşıyla şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı, şehadetinin 20. yılında rahmet ve minnetle andığını belirtti.

İçişleri Bakanı, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı andı

Soylu, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, "Bu ülke, bu millet, kendisine hizmet eden, gönüllerde taht kuran evlatlarını, üzerinden değil yıllar, asırlar dahi geçse unutmaz, unutturmaz... Şehadetinin 20. yıl dönümünde kahraman Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ı rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkanı andı

Deniz suyu 40 metre çekildiMuğla'nın Ula ilçesinde deniz suyunun 40 metre çekildiği bildirildi. Kum adacıklarının oluştuğu Akyaka sahili drone tarafında görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 aylık bebeğin ağlamasından rahatsız olan komşular kavgaya tutuştu!

2 aylık bebeğin ağlamasından rahatsız olan komşular kavgaya tutuştu!

Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı

Sıradaki Haber