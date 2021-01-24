İçişleri Bakanı, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı andı

Soylu, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, "Bu ülke, bu millet, kendisine hizmet eden, gönüllerde taht kuran evlatlarını, üzerinden değil yıllar, asırlar dahi geçse unutmaz, unutturmaz... Şehadetinin 20. yıl dönümünde kahraman Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ı rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.