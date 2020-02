İdlib'de hain saldırı! Siyasilerden başsağlığı mesajı...

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 33 askerin şehit olduğu hain saldırının ardından siyasilerden gelen mesajlar şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop:

"Türkiye, sınırının hemen diğer tarafındaki istikrarsızlığı sonlandırma adına başlattığı girişimleri, tüm uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalarak sürdürmekteki kararlılığından bugüne kadar taviz vermedi. Terör unsurlarına karşı başlattığı askeri harekatların, hiçbir zaman bir başka ülkenin toprak bütünlüğünü hedef almadığını; kendi güvenliğinin yanı sıra, bölge güvenliğinin ve barışın tesisi için adımlar attığını defaatle ortaya koydu.

Ancak bugün gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük acılara sahne olunan gelişmelerle karşı karşıya. Vesayet savaşlarıyla ülkeleri karıştıran güçler tarafından bölgede kıskaca alınmak istenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye rejim güçleri ve destekçilerinin saldırıları karşısında 33 can paresini kaybetti. Yaralı askerlerimiz tedavi altına alındı.

Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir. Ama karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık verir. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağı, saldırıların hemen ardından gerçekleştirilen askeri hamlelerle ortaya kondu. Bu cevap her zeminde, en sert, en kararlı ve sonuç alıcı biçimde verilmeye devam edilecektir.

Türkiye, büyük bir devlet, güçlü bir devlet. Anaların yüreğini yakan, ocaklara ateş düşüren, hepimizi derinden yaralayan acı da elbette çok büyük. Şehitlerimiz için milletçe yastayız.

Büyük devletler sözlerle değil, sahada verdiği karşılıkla yollarına devam eder. Türkiye’nin, kendisine yönelik bu saldırıya verdiği cevap, devletimizin tüm güçleri eliyle kararlı ve kesintisiz biçimde devam etmektedir.

Türkiye yalnız değildir. Ülkesinin varlığı ve bütünlüğü için en zor şartlarda mücadele veren ordumuz yalnız değildir. Onların arkasında Mehmetçiği, yokluk ve sıkıntılar içinde kağnılarla taşıdığı top mermileriyle destekleyip İstiklal Savaşı’nı kazanmasında en büyük gücü oluşturan aziz Türk milleti vardır.

Birlik ve beraberliğimiz, bize saldıran ve her türlü meşruiyetten yoksun olan güçlerin en büyük hedefidir. En kararlı biçimde ve tereddüt göstermeden birliğimizi korumak ve aynı hedefler etrafında kenetlenmek, devletimizin bu saldırılar karşısında herkese gereken cevabı verdiğini ve vereceğini görmek, bizi güçlü kılacak en büyük dayanağımızdır.

Tekrar aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir. Diplomasi ve uluslararası düzeyde tüm girişimler devam ederken, sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib’de Türk askerine yapılan hava saldırısı sonrası bir yazılı açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında İdlib’e kara ve hava operasyonun süratle devam etmesi gerektiğini vurgulayarak “Rusya Federasyonu bizim tarafımızdan malum olan menfur ve meşum yüzünü bir kez daha göstermiş, Türkiye’ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa etmiştir. Katil Esad cinayet ve rezaletleriyle resmen düşman kampa yerleşmiş, nefretin ve şiddetin yegane failine dönüşmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü askeri müdahale hakkını ve mücadele kararını haklı ve meşru görmektedir. Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş, artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin alacağı siyasi ve askeri her karar, her uygulama, her tasarrufun bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır. Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. Nitekim İdlib’e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir” dedi.

Sınır kapılarının açılmasının isabetli bir karar olduğunu ifade eden Bahçeli, “Gelişmelerin silahlı çatışmadan sıcak savaşa dönüşme konusu Türkiye’nin meselesi olmaktan artık çıkmış, kan döken rejim unsurlarının bulundukları her yerde cezalandırılmaları Türk tarihine ve maşeri vicdana karşı ertelenemez bir sorumluluk halini almıştır. Sonunu hazırlayan şerefsiz Esad hain ve hunhar saldırılarının karşılığını en ağır şekilde almalı, Türk milletine silah çevirmenin, bomba atmanın sonuçlarına acı şekilde muhatap olmalıdır. Milli güvenliğimizi temin maksadıyla bulunduğumuz alanlarda karşımıza kim çıkarsa çıksın doğduğuna pişman edilmeli, bunun gereği can pahasına yapılmalıdır. Bugünkü oldukça hassas ve nazik dönemde, siyasi polemiklerle oyalanmak, ahlaken sorunlu tartışmalarla meşgul olmak vatanseverlikle, Türkiye sevgisiyle asla tavzih ve tevil edilemeyecektir. Gün bir olma, beraber olma, birlikte aynı cephede, aynı şuur ve ruh da buluşma günüdür. Kimin hangi siyaset anlayışının, hangi fikri ve ideolojik akımın mensubu olduğunun bir önemi elbette kalmamıştır. ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ ilkesinde cesaretle kucaklaşmak mühim ve müessir bir zorunluluktur. Bütün Türk vatandaşlarının seferberlik ruhuyla yeni bir Milli Mücadele ortak paydasında kenetlenmeleri mukadderatımıza istikamet çizecek istiklal ve istikbal meselesidir. Esad ya pişman olup teslim bayrağını çekecek ya da bombaladığı topraklar ona ve çetesine mezar olacaktır“ açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin bir NATO ülkesi olduğunu hatırlatan Bahçeli, “Ayrıca Türkiye bir NATO müttefikidir. Yapılan saldırılar aynı zamanda bütün NATO üyelerine yapılmıştır. İçinden geçtiğimiz süreç herkes ve NATO üyesi her ülke için samimiyet ve iyi niyet testidir. Türkiye şehitlerini sahip çıkarak dökülen kanları yerde bırakmayacaktır. Muzaffer Türk milleti, Allah’ın izniyle melaneti devirecek, hainleri yerle yeksan edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin egemenlik haklarının muhafazasıyla birlikte güvenlik ihtiyaçlarının fedakarlıkla karşılanacağına inanmakta, hükümete ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine sonuna kadar güvenmektedir. Biriz, diriyiz, hep birlikte güçlüyüz, aşılmaz son kaleyiz. Yılgınlık yoktur, umutsuzluk yoktur, taviz ve teslimiyet söz konusu bile edilemeyecektir. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmetler diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum. Şehitler hepimizindir, alınacak intikam hepimizin namusuna emanettir. Başımız sağolsun, vatan sağolsun, zalimlere, hainlere lanet olsun” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milletinin başı sağolsun. Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında şehitlerimiz ar. Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.