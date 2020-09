İktidar heyecanını yürekten hissedin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarına, “İktidar heyecanını yüreğinizde hissedin. İl başkanının görevi zor işleri başarmaktır. Zor işleri başaracağız. O zaman iktidar olabiliriz” diye seslendi. İl başkanları için “performans kriteri” belirleyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Her il başkanımızın bir karnesi olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, dün, CHP İl Başkanları Toplantısı’na başkanlık etti. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi:

İKTİDARA GİDİYORUZ: Sizden istediğim ne? İktidara gidiyoruz. İktidara giderken, bütün il başkanı arkadaşlarımın bu heyecanı kendi yüreklerinde hissetmeleri lazım. Bütün il ve ilçe başkanı arkadaşlarım, evet biz iktidara gidiyoruz, iktidara yürüyen bir il başkanı sorumluluğu içinde çalışılması gerekiyor. Peki bu çalışma ne olmalı? Birincisi şu: Partimizin üyesinin olmadığı yerlerde, birinci göreviniz buralardan 5, 10, 50 üyeyi partiye kaydetmektir. Bu yapıldığı takdirde sonuç alabiliriz. Son yerel seçimlerde az oyla kaybettiğimiz yerler var. Madem az oyla kaybettik, demek ki orada ciddi bir tabanımız oluştu, dolayısıyla o tabanı diri tutmak lazım, ağırlık vermek lazım.

BAŞKANLARA KARNE: Her il başkanı kendisine karne gibi bir şey çıkartacak. Şu ilçede seçimi kıl payı kaybettik, buraya ağırlık verilecek. Şu ilçelerde, mahallelerde, köylerde hiç üyemiz yok, o tablo önünde olacak, üye kaydettiği zaman üzerini çizecek. Her il başkanı için bir performans kriteri belirleyeceğiz. Her il bakanımızın bir karnesi olacak. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız performans kriterlerini belirleyecek. Dolayısıyla bu kriterlere hangi il başkanımızın uyup uymadığını, hangi il başkanımızın çalışıp çalışmadığını, hepsini alacağız, koyacağız bir tarafa. Madem ki iktidar istiyoruz, iktidar bir kişinin çalışması ile olmuyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Söylem birliği, güç birliği, eylem birliği yapmak zorundayız. Eğer bunları yaparsak başarılı oluruz. Dolayısıyla performans kriterleri olacak, size bu performans kriterlerini önceden göndereceğiz. Bunlara bakılacak, bu çerçevede yol haritası çizmiş olacağız.

BEYANNAME TALİMATI: İl başkanının görevi zor işleri başarmaktır. Zor işleri başarmayacaksanız il başkanı olmanın bir mantığı yok ki... Zor işleri başaracağız. O zaman iktidar olabiliriz. İktidar olmak için hepimizin ortak mücadele vermesi lazım. Kurultayımızda İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi yayınladık. Bu beyannameyi her il başkanı, her ilçe başkanı, her milletvekili, her PM üyesi cebinde taşıyacak. Bir tane muhtara verecek, kanaat önderine verecek... Bunu sizden istiyoruz. Çünkü bu bizim tarihimizde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir belgedir.

‘İttifak paydaşlarıyla müzakere edin’

Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla yaklaşık 5 saat süren toplantıda, maddeler halinde sıraladığı talimatlarıyla, “örgütsel kapasitesinin artırılması amacıyla parti üyesinin bulunmadığı yerlerde özel çalışma yapılmasını, mahalle temsilciliklerinin eksiksiz oluşturulmasını, kanaat önderleri ile sık sık bir araya gelinerek görüş alışverişinde bulunulmasını” istedi. CHP lideri ayrıca, Doğu ve Güneydoğu’daki oy oranlarını artırmak için il örgütlerinin özel çalışma yapması talimatı verdi. Kılıçdaroğlu’nun toplantıda “ittifak” vurgusunda da bulunarak, “Bir sonraki seçimde izlenecek yol haritasının belirlenmesi ve Millet İttifakı paydaşları ile müzakere edilmesi” talimatını verdiği de belirtildi.

Testi negatif

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na da test yapıldı. CHP’den yapılan açıklamada “Test sonucu negatiftir” denildi.