İletişim Başkanı Altun: İdlib'de yaşananları sineye çekemeyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Suriye Medya Forumu açılışında konuşuyor.

Altun'un konuşmasının satır başları şöyle:

2013'te sınırlarımızın güneyinde ağır bir kıyım yaşanmaya başladı.

Türkiye bugün de Suriye krizinin temelinde Esed rejiminin olduğunu bilmektedir.

Suriye'de yaşanan insani kriz 2015'te Avrupa'nın göbeğine ulaşmıştır.

DEAŞ tehdidi ile terör küresel bir boyut kazanmıştır, bölge terör ile dizayn edilmeye çalışılmıştır.

PKK/PYD terör örgütünün rejime nasıl payanda olduğunu bilmekteyiz.

Türkiye bölgedeki harekatlarla binlerce kilometrelik alanı terör örgütlerinden temizlendi.

Türkiye geriye bıraktığımız 9 yıl içerisinde Suriye'nin meşru muhalefetinin yanında olmuştur.

Rejim devre dışı bırakılmadan Suriye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir.

Önümüzdeki dönemde hem sahada hem de masada vekalet savaşlarının sonlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz.