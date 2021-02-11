MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İletişim Başkanı Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm platformlarda savunacağız
ABONE OL
11.02.2021 - 22:49 | | DHA

İletişim Başkanı Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm platformlarda savunacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptıkları KKTC ziyaretinin verimli istişarelere vesile olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız" dedi.

İletişim Başkanı Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm platformlarda savunacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başkanlığındaki heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz verimli istişarelere ve önemli ortaklık kararlarının alınmasına vesile oldu. Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız. Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs'ın eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısını güçlendirerek Kıbrıs Türkleri'nin daha müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, "Ayrımız gayrımız yok, bir ve beraberiz. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle imzaladığımız anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrısta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.

Oktay ve Altun ayrıca, KKTC'de çekimleri devam eden 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin setini de ziyaret etti. 

Kayseri'de servis midibüsü ile otomobil çarpıştıKayseri'de otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşçileri taşıyan minibüs ve otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan minibüs ve otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem

Sıradaki Haber