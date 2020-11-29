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29.11.2020 - 13:05 | | milliyet.com.tr

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li vekile tepki

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler sonrası bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li vekile tepki

Altun açıklamasında şunları söyledi;

Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum. Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur.

İletişim Başkanı Altundan CHPli vekile tepki

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