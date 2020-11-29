Son dakika... CHP'li vekilin Türk ordusu için kullandığı ifadeye çok sert tepki

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı televizyon programında Tank-palet fabrkiasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusu için "satıldı" ifadesini kullandı. Başarır'ın ifadelerine siyasilerden büyük tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

İşte Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz. "Türk Ordusu satılmış" diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz.

"PROVOKASYONLARIN ORDUMUZU HEDEF ALMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Kahraman Ordumuz bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrindedir. Gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordudur. Milletimiz için eşsiz bir değerdir. Siyasi provokasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz.

"SAYGISIZ VE DÜŞMANCA DİLE GEÇİT VERMEYİZ"

Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de güvenliğimiz ve haklarımız için kahramanca mücadele eden ordumuzla ilgili kullanılan bu saygısız ve düşmanca dile geçit vermeyiz. Kardeş Azerbaycan'ın yanında olan askerlerimizin onurlu ve kahraman mücadelesi tarihi bir değere sahiptir. Siyasi provokatörler bu mücadeleyi çeşitli yollarla hedef alıyor. Kara propagandanın her türlü yöntemi kullanılıyor. Maalesef bu provokasyonların benzerleri ülkemizin içinden de geliyor. Eleştiri başka husumet ve saygısızlık başka şeydir. Bu provokasyonlarla mücadele edeceğiz"

İBRAHİM KALIN: ORDUMUZA DESTEĞİMİZ TAMDIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" dedi.

İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Kalın, paylaşımında, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" dedi.

MAHİR ÜNAL: HESABINI HUKUK ÖNÜNDE VERECEKSİNİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da CHP Milletvekili Başarır'ın sözlerini kınayarak özür dilemesi gerektiğini söyledi.

"Muhaberat artığı, Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir."