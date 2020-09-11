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11.09.2020 - 11:46 |

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Gelen son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız:

"Bir keresinde kendisine de söyledim; 'bu işlerde daha yenisin’ dedim; 'Cezayir’de Ruanda'da, Afrika'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz.' Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki… Siz kimi aldatıyorsunuz."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: BİZ SİZE BÜYÜK GELİRİZ, BİZİ YİYEMEZSİNİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.

Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer alıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Bizi yemek istiyorsunuz ama size büyük geliriz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımıGelen son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını paylaştı.
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