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17.11.2020 - 15:37 |

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı açıklamalar üzerine bir paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle:

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür.

İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Kılıçdaroğluna cevap

 

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