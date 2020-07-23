İlhan Cihaner CHP başkanlığına resmen aday oldu

Cihaner'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geçmişe değil geleceğe dönmek için kurultay dedik. Parti içi demokrasinin güçlenmesine ihtiyaç var. Liderin seçtiği değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'ne ihtiyacımız var. Bizler partimizin demokratik bir örgütle yönetim anlayışı ile çağdaş ve sol bir siyasetle başarıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum.

Önce partimizi, sonra ülkemizi sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz. Asıl ihtiyacımız olan cesaret.