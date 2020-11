İmamoğlu'ndan Soyer'e geçmiş olsun ziyareti

Depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir’e geçmiş olsun dileklerini iletmek için gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Başkan Soyer'in depremle ilgili bilgileri paylaştığı İmamoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Depremde yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Kurtulanlar, hele ki çocuklar bizi çok mutlu etti" diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin İzmir'de deprem bölgesinde inceleme yaptığını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:



"Bu yaşanan manzarayı İstanbul'a endeksleyerek görmeye çalıştık. Bugün de İzmir ziyaretinde deprem bölgesinde gözlem yapmak üzere meclis üyelerimiz, teknik ekibimiz bana eşlik ediyor. Çünkü İstanbul için deprem tehdidi var ve bu konu hep gündemimizde."



DESTEK TEŞEKKÜRÜ



Covid-19 tedavisi tamamlan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alan ve ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendilerine bu süreçteki destekleri nedeniyle teşekkür etti. Soyer, "Depremin hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi en can alıcı noktalarda ‘nasıl faydalı olurum’ diye seferber oldu. Belediyenizin Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcısı bizi ziyaret etti. Deprem riski İzmir için her zaman var. Çünkü bu kırılan fay Ege Denizi'nde 70 kilometre ötemizde. Karada bir fay kırılsaydı daha büyük felaketler olacaktı. Biz bunu uyarıcı deprem olarak ele alıyoruz. Şu an için çok ucuz atlattık" dedi.



Ziyarette CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, danışmanları ve meclis üyeleri yer aldı.



İTFAİYECİLERLE DE BİR ARAYA GELDİLER



Ardından iki başkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Bayraklı’daki ekiplerini ziyaret etti. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, depremzedeler için yemek yaptığı alanı da dolaşan İmamoğlu, burada görevlilerden bilgi aldı.



İzmir’deki arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin, İzmir halkından büyük ilgili gördüklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Hepiniz çok kıymetlisiniz. Allah hepinizi korusun” dedi. Daha sonra heyet Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi Muhtarı Yasemen Yavuzcezzar’ı ziyaret etti.

ÇADIRKENTE ZİYARET



İzmir'de yıkıma neden olan depremin ardından Bayraklı İtfaiye Grubu’nu ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda kurulan çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu düzenlediği ortak basın toplantısından sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavileri süren yaralı depremzedeleri ve enkaz altından çıkarılan çocukları ziyaret etti. Çadır alanında depremzedeleri ziyaret eden İmamoğlu’na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti.



'YERELDE SIKI BİR SİSTEM OLUŞTURULMALI'



Ziyaretin ardından ortak basın açıklamasında konuşan İmamoğlu, Türkiye'deki deprem gerçeğini hatırlatarak, "Her zaman ‘İstanbul’un en önemli sorunu nedir?’ dediğimizde ‘deprem’ diyoruz. Biz depremi konuşmalı, çözüm bulmalı, sorgulamalı ve bilmeyiz. Deprem doğanın gerçeği ama insanı öldüren şey ne yazık ki insanın kendi eliyle yaptığı yapılar. Bizim afet öncesi ve sonrası diye konuştuğumuz iki aşama var. Şu an afet sonrasını yaşıyoruz. Bu konuda deneyimliyiz yara sarıyoruz ama giden geri gelmiyor. İnsanlarımız ölüyor, mal kaybı yaşıyoruz. Afet öncesini, afet sonrasından çok daha fazla ele almalı, tartışmalı ve çözüm bulmalıyız. Depreme dair depremin kendi içinde seferberlik duygusu ile bu konuya sarılmalıyız. Ülkemizde her kurumun sorumluluk sahibi olduğu gibi her vatandaşın da sorumluluk sahibi olduğunu her ortamda hatırlatmalıyız. Bu işler çok dağınık olmamalı. Yerelden yönetilmeli. Yerelde sıkı sitem oluşturulmalı. İlla ‘işin başına belediye başkanı geçsin’ demiyoruz. Bütünlükçü kavramla depremin konsey şeklinde ele alındığı sistem oturtulmalı, içinde herkes olmalı" ifadelerini kullandı.



'ŞEHİR KONSEYLERİ KURULMALI'



Şehir konseyleri kurulması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, "Çözüm ortaya koymalıyız. Şehir konseyleri kurup, bu şehirleri derhal insanlara ne yazık ki mezar olacak değil, teminat olacak yuvalara dönüştürmeli. Türkiye’deki yapı stokunun güçlendirilmesi önemli bir konu. Hiçbir kurum tek başına sorumluluk alamaz. Bu işi hep beraber çözebiliriz. Vatandaşın karşısına tek bir akılla çıkmalıyız. Bu işe baş koyan kişi de ‘bir daire yerine 5 daire isterim’ demeyecek, hatta biraz az alacak. Bu işin partisi yok. Bu işte bilim, akıl, teknoloji var. Giden canların peşinden hepimiz üzgünüz. Ülkemizin birinci meselesi depremdir. Virüsle mücadele ediyoruz. Bu da geçecek ama deprem yaşamın bir gerçeği. Vardı, hep var olacak. Deprem ana meselemizdir. Türkiye’deki tüm kurum ve kuruluşlar dayanışma içinde olmalıdır" dedi.