İnfaz oturumuna Kovid-19 damgası

Gündem dışı söz alan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, salgının dünyayı kasıp kavurduğunu belirterek, mücadelenin en etkili yolunun sıfır temas olduğunu hatırlattı. Çilez, düzenlenen yardım kampanyasında, toplanan paradan çok, dayanışmanın önemli olduğunu dile getirerek, ortak değerlere bağlılık, birlik beraberlik duygularının pekişeceğini söyledi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de salgına karşı sosyal devlet uygulamaları hakkındaki konuşmasında, Türkiye’de sahte bir başarı hikayesi yazılmaya çalışıldığını öne sürdü. Emir, çok ciddi, katı ve zamanında önlemler almak gerektiğini ifade etti.